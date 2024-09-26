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Как создать резервную копию аккаунта Google

Источник:
Sibnet.ru
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Google ограничила создание новых аккаунтов для пользователей из России. Минцифры посоветовало россиянам создать локальные копии данных, чтобы не потерять важную информацию в случае дополнительных ограничений. Как это сделать?

Решение Google, по всей видимости, связано со вступившими в силу 12 сентября санкциями от Минфина США, которые запрещают американским компаниям предоставлять ряд цифровых услуг пользователям из России.

Как сохранить данные из Google

Для резервирования данных Google существует специальный сервис под названием «Google Архиватор». С его помощью пользователи могут экспортировать личную информацию, выбрав данные, которые необходимо сохранить.

Это могут быть электронные письма из Gmail, фотографии, файлы с «Google Диска», заметки из приложения Google Keep. Объем файла и скорость его подготовки зависит от количества выбранных данных.

Инструкция по созданию резервной копии

  • Войти в аккаунт Google.
  • Открыть «Google Архиватор».
  • Выбрать данные для экспорта, проставив флажки.
  • Нажать «Далее» внизу страницы и выбрать способ получения архива.
  • Выбрать тип архива и максимальный размер файла.
  • Нажать «Создать экспорт».

При загрузке данных пользователь может выбрать однократный или регулярный экспорт — во втором случае сервис будет автоматически создавать архивы с выбранными данными каждые два месяца в течение года.

Как получить бэкап

Если пользователь в разделе «Способ получения» выбрал вариант «по ссылке», то после завершения процесса он получит на свою почту электронное письмо со ссылкой для скачивания архива с личными данными аккаунта Google.

Кроме этого, бэкап можно сохранить на «Google Диск», добавить в сервис Dropbox, Microsoft OneDrive или Box на выбор. В качестве формата для архива лучше всего выбрать ZIP-файлы — их можно будет без труда открыть на любом компьютере.

В зависимости от объема хранящейся в аккаунте информации подготовка архива может занять от пяти минут до нескольких дней. Если у пользователя активирована программа дополнительной защиты, экспорт начнется только через два дня.

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Топ комментариев

Earthian

Выступление Трампа посмотри, увидишь там Соловьева сразу записывайся на прием к специалисту

Earthian

Богатая добыча, там весь украинский телеграмм подгорает!

GammiPluh

а еще он озвучил что погибли миллионы украинцев... а Зеленский втирает про 80 тысяч.

mosquito__2010

дорогой дневник мне не подобрать слов чтобы описать боль и унижение которое я испытал