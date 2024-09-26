Firefox заподозрили в слежке за миллионами пользователей

Европейская организация по защите цифровых прав NOYB пожаловалась на Mozilla, обвинив сообщество в слежке за миллионами пользователей с помощью браузера Firefox.

Эксперты организации утверждают, что активированная без согласия пользователей функция Privacy-Preserving Attribution в Firefox используется для отслеживания поведения людей в интернете, пишет Engadget.

Функция позволяет запоминать показ рекламы через Firefox и генерировать отчеты об интересах пользователей, которые затем передаются на сервер для агрегирования. Mozilla при этом уверяет, что не передает данные с активностью пользователей третьим сторонам.

Разработчики утверждают, что в результате работы этой функции рекламодатели получают только обобщенные данные об эффективности своей рекламы. В перспективе функция позволит отказаться от файлов cookie, которые считаются небезопасными.