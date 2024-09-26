Российский «Оберег» выдержал пулеметную очередь. ВИДЕО

Российский бронежилет «Оберег» выдержал пулеметную очередь. Патроны калибра 7,62 на 54 миллиметра не смогли пробить изделие, сообщает пресс-служба Ростеха.

«В ходе испытаний на полигоне в изделие была отстреляна очередь патронами 7,62 на 54. Бронеплита класса защиты Бр4 выдержала все попадания — пробитий не зафиксировано», — говорится в сообщении.

По оценкам экспертов, попавший под очередь из пулемета человек в бронежилете «Оберег» получил бы только незначительную ударную травму из-за деформации внутренней поверхности бронеплиты.

«Оберег» разработан тульским заводом «Октава». Госкорпорация подчеркнула, что при разработке средств индивидуальной защиты специалисты закладывают запас прочности, превышающий требования государственных стандартов.