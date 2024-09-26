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Госдеп США раскритиковал обновление ядерной доктрины России

Источник:
Sibnet.ru
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Обновление ядерной доктрины России является «безответственным шагом» Москвы, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Изменение российской ядерной доктрины — это безответственно, особенно в тот момент, когда мировые лидеры собрались в Нью-Йорке на заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций для обсуждения кризисов», — цитирует главу Госдепа Reuters.

Накануне президент Владимир Путин на заседании постоянного совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию предложил изменить условия применения ядерного оружия Россией. Фактически, речь идет о понижении порога применения ядерного оружия.

В обновленной редакции доктрины агрессия против России со стороны государства, не обладающего ядерным оружием, но при поддержке или с участием страны с ядерным вооружением, будет рассматриваться как совместное нападение.

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Политика #Мир #Оружие
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Earthian

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Alhazred

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Earthian

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