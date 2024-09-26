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Цена золота обновила исторический максимум

Источник:
Sibnet.ru
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Стоимость золота на нью-йоркской бирже Comex впервые в истории поднялась выше 2,7 тысячи за тройскую унцию.

С начала 2024 года цены на золото выросли примерно на 25%. Спрос на драгоценный металл увеличился на фоне ожиданий дальнейшего снижения ставок ФРС США, который снижает интерес к доллару.

Активу также помогли активные покупки драгоценного металла со стороны центральных банков и устойчивый спрос на внебиржевом рынке, формируемый геополитической напряженностью в мире.

Эксперты ожидают, что стоимость золота будет расти и дальше — из-за ожиданий дополнительного снижения процентных ставок со стороны ведущих центральных банков по всему миру.

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Alhazred

А что, ТЭС дают энергию только гражданскому населению?

Earthian

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Earthian

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mosquito__2010

дорогой дневник мне не подобрать слов чтобы описать боль и унижение которое я испытал