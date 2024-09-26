Токен Hamster Kombat дебютировал на биржах

Криптобиржи 26 сентября запустили торги токеном игры Hamster Kombat. Так, на старте спотовых торгов на бирже Binance стоимость токена HMSTR составила 0,01 доллара.

Общая эмиссия HMSTR составляет 100 миллиардов токенов. 75 миллиардов из них будут распределяться между пользователями в два захода: 60 миллиардов раздали в первом сезоне, еще 15 миллиардов раздадут во втором сезоне, который стартует в октябре.

Общее количество игроков Hamster Kombat составляет порядка 300 миллионов человек. Однако в раздаче участвует около 130 миллионов, поскольку часть пользователей заблокировали за читерство, другие игроки не выбрали способ вывода токенов в установленные сроки.

Hamster Kombat доступна в формате мини-приложения в Telegram. Игра формата p2e («Играй, чтобы зарабатывать») работает на базе блокчейн-платформы TON, запущенной командой мессенджера.