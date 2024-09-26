Байден передаст Украине дальнобойное оружие

Президент США Джо Байден поручил Пентагону передать Киеву планирующие управляемые авиабомбы дальнего действия AGM-154 JSOW, сообщается на сайте Белого дома.

Новое вооружение позволит ВСУ увеличить дальность нанесения ударов в пределах действия украинской авиации, отмечается в сообщении. Максимальная дальность действия AGM-154 JSOW с двигателем составляет 560 километров.

Также Байден поручил расширить обучение украинских пилотов управлению американскими истребителями F-16 и одобрил передачу ВСУ дополнительной батареи противовоздушной обороны Patriot и ракет к ней.

AGM-154 JSOW имеет несколько модификаций. В частности, ракета может оснащаться кассетными боеприпасами или фугасной начинкой для поражения укрепленных целей. Модифицированные ракеты используют для наведения сигналы космической радионавигационной системы.