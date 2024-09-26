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Телевизоры LG начали показывать рекламу на заставках

Источник:
Sibnet.ru
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Телевизоры LG начали показывать автоматическую рекламу вместо фирменной заставки. Такая реклама локализована в соответствии с регионом, указанном при настройке устройства.

Полноэкранная реклама включена в настройках телевизора по умолчанию, однако пользователь может ее деактивировать, пишет издание FlatpanelsHD. Сообщения рекламируют сторонние товары и услуги, а также бесплатный потоковый канал LG Channels.

Профильное подразделение компании LG AD Solutions уточнило, что реклама на заставке запускается на главном экране устройства, в LG Channels и в магазине контента на умных телевизорах LG.

Ранее южнокорейский производитель запустил партнерский проект с компанией Nielsen, которой отправляются сводки данных с распознанным контентом с телевизоров LG. Такая информация также может использоваться в рекламных целях.

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