Shaman объявил о разводе с женой

Певец Shaman (Ярослав Дронов) официально объявил о том, что разводится с супругой, пиарщицей Еленой Мартыновой.

«Родные, мы с Еленой — очень занятые люди. К сожалению, такой график работы и уровень занятости не оставил нам времени на нормальную личную жизнь. Развод — наше совместное решение», — написал Дронов в телеграм-канале.

Артист отметил, что они с супругой остаются в хороших отношениях и расходятся без конфликтов и обид.

Мартынова также подтвердила развод в соцсетях, отметив, что решение о расторжении брака они приняли самостоятельно и считают его верным.

При этом поклонников артиста новость о разводе огорчила, а некоторых привела в негодование. Многие пользователи Сети написали в комментариях, что решение пары не соответствуют духовным ценностям России.

Елена Мартынова и Ярослав Дронов в браке с 2017 года. Мартынова старше Shaman'a на 14 лет.