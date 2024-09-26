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Shaman объявил о разводе с женой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал SHAMAN

Певец Shaman (Ярослав Дронов) официально объявил о том, что разводится с супругой, пиарщицей Еленой Мартыновой.

«Родные, мы с Еленой — очень занятые люди. К сожалению, такой график работы и уровень занятости не оставил нам времени на нормальную личную жизнь. Развод — наше совместное решение», — написал Дронов в телеграм-канале.

Артист отметил, что они с супругой остаются в хороших отношениях и расходятся без конфликтов и обид.

Мартынова также подтвердила развод в соцсетях, отметив, что решение о расторжении брака они приняли самостоятельно и считают его верным.

При этом поклонников артиста новость о разводе огорчила, а некоторых привела в негодование. Многие пользователи Сети написали в комментариях, что решение пары не соответствуют духовным ценностям России.

Елена Мартынова и Ярослав Дронов в браке с 2017 года. Мартынова старше Shaman'a на 14 лет.

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Обсуждение (3)
Топ комментариев

Alhazred

А что, ТЭС дают энергию только гражданскому населению?

mosquito__2010

дорогой дневник мне не подобрать слов чтобы описать боль и унижение которое я испытал

pepelmetal

Как там зелька говорил, операция в Курской области замедлила продвижение ВС РФ ?

Earthian

Богатая добыча, там весь украинский телеграмм подгорает!