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«Яндекс Лавка» запустила экспресс‑доставку из аптек

Источник:
Sibnet.ru
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Сервис «Яндекс Лавка» запустил быструю доставку лекарств в течение 15 минут. Новая опция уже доступна в Москве, до конца года она появится в некоторых других городах присутствия, сообщается в официальном блоге сервиса.

Сейчас в приложении платформы клиентам доступны товары из аптек нескольких федеральных сетей, всего в списке около 3 тысяч наименований. При этом среди них только безрецептурные препараты и медицинские приборы.

Доставка из аптек — первый сценарий «Яндекс Лавки», в котором курьер забирает весь заказ или некоторые его товары не из даркстора сервиса, а из дополнительной точки по пути к клиенту. В будущем сервис планирует развивать этот сценарий.

К заказу можно добавить другие товары из Яндекс Лавки». Тогда курьер сначала заберет товары из даркстора, а затем получит заказ в аптеке и привезет все необходимое вместе.

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Топ комментариев

Alhazred

А что, ТЭС дают энергию только гражданскому населению?

mosquito__2010

дорогой дневник мне не подобрать слов чтобы описать боль и унижение которое я испытал

pepelmetal

Как там зелька говорил, операция в Курской области замедлила продвижение ВС РФ ?

Earthian

Богатая добыча, там весь украинский телеграмм подгорает!