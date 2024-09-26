«Яндекс Лавка» запустила экспресс‑доставку из аптек

Сервис «Яндекс Лавка» запустил быструю доставку лекарств в течение 15 минут. Новая опция уже доступна в Москве, до конца года она появится в некоторых других городах присутствия, сообщается в официальном блоге сервиса.

Сейчас в приложении платформы клиентам доступны товары из аптек нескольких федеральных сетей, всего в списке около 3 тысяч наименований. При этом среди них только безрецептурные препараты и медицинские приборы.

Доставка из аптек — первый сценарий «Яндекс Лавки», в котором курьер забирает весь заказ или некоторые его товары не из даркстора сервиса, а из дополнительной точки по пути к клиенту. В будущем сервис планирует развивать этот сценарий.

К заказу можно добавить другие товары из Яндекс Лавки». Тогда курьер сначала заберет товары из даркстора, а затем получит заказ в аптеке и привезет все необходимое вместе.