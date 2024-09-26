Украинские F-16 попали в «ракетную засаду»

ВКС России нанесли удар из воздушной засады по двумя истребителям F-16 ВСУ, которые пытались взлететь с аэродрома Староконстантинов.

«На аэродроме Староконстантинов при попытке взлета с опозданием поражены два истребителя F-16, переданные Нидерландами. На авиабазе также находились Су-24», — пишет телеграм-канал «Военное дело».

Согласно источникам канала, удар нанесли четыре МиГ-31К с гиперзвуковым комплексом «Кинжал». При этом официального подтверждения этой информации пока нет, однако украинские СМИ писали о сериях взрывов в районе Староконстантинова минувшей ночью.

Аэродром расположен в Хмельницкой области Украины. Известно, что там базировались украинские бомбардировщики Су-24, оснащенные дальнобойными ракетами Storm Shadow.