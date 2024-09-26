НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Украинские F-16 попали в «ракетную засаду»

Источник:
Sibnet.ru
625 10

ВКС России нанесли удар из воздушной засады по двумя истребителям F-16 ВСУ, которые пытались взлететь с аэродрома Староконстантинов.

«На аэродроме Староконстантинов при попытке взлета с опозданием поражены два истребителя F-16, переданные Нидерландами. На авиабазе также находились Су-24», — пишет телеграм-канал «Военное дело».

Согласно источникам канала, удар нанесли четыре МиГ-31К с гиперзвуковым комплексом «Кинжал». При этом официального подтверждения этой информации пока нет, однако украинские СМИ писали о сериях взрывов в районе Староконстантинова минувшей ночью.

Аэродром расположен в Хмельницкой области Украины. Известно, что там базировались украинские бомбардировщики Су-24, оснащенные дальнобойными ракетами Storm Shadow.

Проверка адреса на оптику
Тема: Военная операция на Украине
Российские войска взяли под контроль Украинск
Более 8 тысяч человек признали потерпевшими в Курской области
Зеленского призвали держаться подальше от американской политики
Погибшие бойцы ВСУ прокляли командиров
смотреть все
Оборона #Конфликты
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Чем отличаются USB: скорость и разъемы
Как поделиться геолокацией с телефона
Макаревич назвал унизительным статус иноагента
Песков заявил об отсутствии у России альтернативы победе в СВО
Обсуждение (10)
О самом главном
Почему пьяные мужчины признаются в любви
Как ответить на самый хитрый вопрос на собеседовании
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Торты, звонит, граффити: какие неправильные ударения выдают неуча
Пять правил завоевать уважение в новом коллективе
Какие эмодзи нельзя использовать при знакомстве
Все статьи
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Топ комментариев

Alhazred

А что, ТЭС дают энергию только гражданскому населению?

mosquito__2010

дорогой дневник мне не подобрать слов чтобы описать боль и унижение которое я испытал

pepelmetal

Как там зелька говорил, операция в Курской области замедлила продвижение ВС РФ ?

Earthian

Богатая добыча, там весь украинский телеграмм подгорает!