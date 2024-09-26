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Трамп констатировал исчезновение Украины

Источник:
Sibnet.ru
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Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп во время выступления на предвыборном мероприятии в Северной Каролине заявил, что после почти трех лет военных действий «Украины больше нет». Выступление политика цитирует соцсеть X.

Трамп уточнил, что на восстановление украинских городов «уйдут сотни лет», при этом денег на соответствующие мероприятия «не хватит, даже если весь мир объединится». Он подчеркнул, Киев должен был пойти на уступки Москве за несколько месяцев до февраля 2022 года.

«Если бы они заключили плохую сделку, было бы намного лучше. Они бы немного уступили, но все бы остались живы, и каждое здание было бы построено, и каждая башня простояла бы еще 2 тысячи лет», — отметил политик.

В своей речи Трамп также уточнил, что президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис, кандидат в главы государства от демократов, «подстегнули» конфликт, снабдив Зеленского деньгами и боеприпасами.

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