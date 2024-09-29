Немецкий генерал заявил, что Зеленский в отчаянии

Заявление президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН о «принуждении» России к миру было актом отчаяния, заявил отставной генерал бундесвера Роланд Катер.

«Такой вывод напрашивается, потому что военная ситуация на Украине, на мой взгляд, — по крайней мере, на данный момент — однозначно складывается в пользу России. И никакие красивые слова тут уже не помогут», — сказал генерал в интервью Die Welt.

Он отметил, что российские войска стоят непосредственно на подступах к Покровску и уже берут Угледар. И, по его мнению, только вопрос времени, когда север Донбасса будет в руках России.

По словам Катера, в Курске в военном отношении все тоже зашаталось, русские начали контрнаступление. «Надеюсь, Украина примет правильное решение, а именно: по возможности быстро отведет оттуда войска, чтобы сосредоточить силы на других позициях», — сказал он.

«Так что военная ситуация сейчас не способствует тому, чтобы можно было побудить Путина согласиться — да, в таких условиях мы будем вести переговоры. Все совсем наоборот», — заключил генерал.