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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российские войска взяли под контроль Украинск

Источник:
Sibnet.ru
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Подразделения российской группировки войск «Центр» взяли под контроль город Украинск в Донецкой народной республике (ДНР), говорится в сообщении Минобороны России.

Бойцы группировки также нанесли поражение живой силе и технике одной егерской и четырех механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также бригады теробороны в районах Леонидовки, Красноармейска, Щербиновки, Доброполья, Николаевки, Горняка и Тарасовки ДНР, сказано в сообщении.

Взятие города Украинска позволит с севера охватить важнейший оборонительный и логистический узел ВСУ в Курахово. С юга к нему российские войска сейчас пробиваются из района Пречистовки.

Ранее российское оборонное ведомство сообщало о взятии под контроль села Григоровка и поселка Острое в ДНР силами подразделений группировки войск «Южная». До этого также стало известно о контроле над селом Георгиевка.

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Топ комментариев

Alhazred

А что, ТЭС дают энергию только гражданскому населению?

mosquito__2010

дорогой дневник мне не подобрать слов чтобы описать боль и унижение которое я испытал

pepelmetal

Как там зелька говорил, операция в Курской области замедлила продвижение ВС РФ ?

Earthian

Богатая добыча, там весь украинский телеграмм подгорает!