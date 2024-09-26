Российские войска взяли под контроль Украинск

Подразделения российской группировки войск «Центр» взяли под контроль город Украинск в Донецкой народной республике (ДНР), говорится в сообщении Минобороны России.

Бойцы группировки также нанесли поражение живой силе и технике одной егерской и четырех механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также бригады теробороны в районах Леонидовки, Красноармейска, Щербиновки, Доброполья, Николаевки, Горняка и Тарасовки ДНР, сказано в сообщении.

Взятие города Украинска позволит с севера охватить важнейший оборонительный и логистический узел ВСУ в Курахово. С юга к нему российские войска сейчас пробиваются из района Пречистовки.

Ранее российское оборонное ведомство сообщало о взятии под контроль села Григоровка и поселка Острое в ДНР силами подразделений группировки войск «Южная». До этого также стало известно о контроле над селом Георгиевка.