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Устойчивость к антибиотикам убьет десятки миллионов людей

Источник:
The Washington Post
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Устойчивость к антибиотикам к 2050 году может стать причиной 39 миллионов смертей, предупредил доцент клинической медицины Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Кевин Икута.

«Это огромная проблема, и она никуда не исчезнет», — приводит The Washington Post мнение директора Института измерения и оценки показателей здоровья при Вашингтонском университете Кристофера Мюррея.

Ученые прогнозируют, что в период с 2022 по 2050 годы почти на 70% увеличится смертность от устойчивости к противомикробным препаратам. В зоне наибольшего риска окажутся пожилые люди, и именно они будут главным образом увеличивать показатели смертности.

Устойчивость к противомикробным препаратам возникает, когда микробы, такие как бактерии и грибки, эволюционируют таким образом, что их становится труднее убивать существующими препаратами, говорят исследователи.

«Мы все чаще видим, что антибиотиками злоупотребляют, либо же их неправильно используют. В результате бактерии со временем становятся все более устойчивыми к этим препаратам», — сказал Икута.

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GammiPluh

Улитка и остальные заукраинцы не мучайся, потерпи недельку-другую, угледар закончится... опять будете...

mosquito__2010

вот что сотворил майдан с вами кастрюлями. без слёз не взглянешь. не нужно было вам кастрюлям американцам...

Asd10

Странные у тебя интерпретации. Я так понял, что он говорит о том, что любая война заканчивается миром,...

mosquito__2010

как минимум у пятерых бомбануло от правды. ты в их числе ?