НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Завершена экспертиза продуктов, купленных отравившейся семьей

Источник:
Sibnet.ru
381 0
Покупка курицы и пельменей матерью смертельно отравившихся детей
Фото: © прокуратура Красноярского края

Партии пельменей и курицы из магазина «Олимп» в поселке Красная Сопка, купленные семьей, где от отравления умерли четыре ребенка, оказались безопасны, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

Семья из шестерых человек, из которых четверо — дети, обратилась за медицинской помощью в субботу, 21 сентября. В течение двух дней в больнице умерли девочки шести, 11 и 12 лет и мальчик 13 лет. Родителей — 34-летнего отца и 32-летную мать на девятом месяце беременности — 25 сентября выписали из больницы, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Специалисты отобрали пробы всех партий пельменей и курицы. Экспертиза показали, что продукция соответствует всем обязательным требованиям по санитарно-химическим показателям.

Исследование проб бульона, приправы, кетчупа, зельца, курицы с картофелем, тушеной рыбы также не показало ядовитых веществ, способных привести к летальному исходу, сообщало СУ СК РФ по Красноярскому краю. Пищу проверяли на кадмий, свинец, мышьяк, нитрит и ртуть.

Согласно предварительным результатам судебно-медицинской экспертизы, дети скончались от «воздействия неустановленного токсического вещества». Установление точной причины отравления займет не менее месяца. Судебно-химическими экспертизами занимаются Красноярское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы и Российский центр судебно-медицинской экспертизы Минздрава России в Москве.

Следствие продолжает разрабатывать две версии причин отравления — отравление неизвестным веществом «общетоксического действия», которое содержалось в продуктах питания, или дихлофосом. Обнаруженный в доме семьи дихлофос был произведен новосибирским предприятием «Сибиар».

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Пробы еды из дома отравившейся семьи оказались нормальными
Омские школьники подожгли вертолет
Появилась приоритетная версия отравления семьи в Красноярском крае
Школьник с молотком напал на одноклассников в Иркутской области
смотреть все
ЧП #Происшествия #Красноярск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Чем отличаются USB: скорость и разъемы
Как поделиться геолокацией с телефона
Макаревич назвал унизительным статус иноагента
Песков заявил об отсутствии у России альтернативы победе в СВО
Обсуждение (0)
О самом главном
Почему пьяные мужчины признаются в любви
Как ответить на самый хитрый вопрос на собеседовании
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Торты, звонит, граффити: какие неправильные ударения выдают неуча
Пять правил завоевать уважение в новом коллективе
Какие эмодзи нельзя использовать при знакомстве
Все статьи
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Топ комментариев

Alhazred

А что, ТЭС дают энергию только гражданскому населению?

mosquito__2010

дорогой дневник мне не подобрать слов чтобы описать боль и унижение которое я испытал

pepelmetal

Как там зелька говорил, операция в Курской области замедлила продвижение ВС РФ ?

Earthian

Богатая добыча, там весь украинский телеграмм подгорает!