Завершена экспертиза продуктов, купленных отравившейся семьей

Партии пельменей и курицы из магазина «Олимп» в поселке Красная Сопка, купленные семьей, где от отравления умерли четыре ребенка, оказались безопасны, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

Семья из шестерых человек, из которых четверо — дети, обратилась за медицинской помощью в субботу, 21 сентября. В течение двух дней в больнице умерли девочки шести, 11 и 12 лет и мальчик 13 лет. Родителей — 34-летнего отца и 32-летную мать на девятом месяце беременности — 25 сентября выписали из больницы, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Специалисты отобрали пробы всех партий пельменей и курицы. Экспертиза показали, что продукция соответствует всем обязательным требованиям по санитарно-химическим показателям.

Исследование проб бульона, приправы, кетчупа, зельца, курицы с картофелем, тушеной рыбы также не показало ядовитых веществ, способных привести к летальному исходу, сообщало СУ СК РФ по Красноярскому краю. Пищу проверяли на кадмий, свинец, мышьяк, нитрит и ртуть.

Согласно предварительным результатам судебно-медицинской экспертизы, дети скончались от «воздействия неустановленного токсического вещества». Установление точной причины отравления займет не менее месяца. Судебно-химическими экспертизами занимаются Красноярское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы и Российский центр судебно-медицинской экспертизы Минздрава России в Москве.

Следствие продолжает разрабатывать две версии причин отравления — отравление неизвестным веществом «общетоксического действия», которое содержалось в продуктах питания, или дихлофосом. Обнаруженный в доме семьи дихлофос был произведен новосибирским предприятием «Сибиар».