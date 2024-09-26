Google ограничил создание аккаунтов для россиян

Компания Google ограничила создание новых аккаунтов в России, говорится в сообщении Минцифры.

«Минцифры подтверждает, что Google ограничил создание новых аккаунтов. Операторы связи также зафиксировали значительное сокращение количества СМС, отправляемых компанией российским пользователям», — сказано в сообщении ведомства.

Там уточнили, что «СМС-подтверждение как второй фактор авторизации для ранее созданных аккаунтов Google пока работает, но нет уверенности, что эта возможность сохранится».

«Минцифры рекомендует пользователям сервисов Google создать резервные копии своих данных, перейти на использование альтернативных способов двухфакторной аутентификации или на отечественные платформы», — сказали в ведомстве.

В сентябре пользователи Google стали жаловаться на то, что они не могут зарегистрировать аккаунт через российский телефонный номер.