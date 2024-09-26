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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Более 8 тысяч человек признали потерпевшими в Курской области

Источник:
Sibnet.ru
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Следственный комитет России признал более 8 тысяч человек потерпевшими по делу о нападении Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область, говорится в сообщении ведомства.

«В пунктах временного размещения беженцев следователями допрошены и признаны в качестве потерпевших более 8 тысяч человек. В рамках предварительного следствия зафиксированы факты целенаправленного применения украинскими боевиками FPV-дронов и крупнокалиберных пулеметов в отношении мирных жителей Курской области», — сказано в сообщении.

Вся информация о работе с мирными жителями, пострадавшими в результате агрессии киевского режима под Курском, докладывается председателю СК России Александру Бастрыкину.

Ранее в СК сообщили, что в России к уголовной ответственности привлечены 758 наемников, воюющих за ВСУ за денежное вознаграждение.

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Топ комментариев

Alhazred

А что, ТЭС дают энергию только гражданскому населению?

mosquito__2010

дорогой дневник мне не подобрать слов чтобы описать боль и унижение которое я испытал

pepelmetal

Как там зелька говорил, операция в Курской области замедлила продвижение ВС РФ ?

Earthian

Богатая добыча, там весь украинский телеграмм подгорает!