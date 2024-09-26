Более 8 тысяч человек признали потерпевшими в Курской области

Следственный комитет России признал более 8 тысяч человек потерпевшими по делу о нападении Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область, говорится в сообщении ведомства.

«В пунктах временного размещения беженцев следователями допрошены и признаны в качестве потерпевших более 8 тысяч человек. В рамках предварительного следствия зафиксированы факты целенаправленного применения украинскими боевиками FPV-дронов и крупнокалиберных пулеметов в отношении мирных жителей Курской области», — сказано в сообщении.

Вся информация о работе с мирными жителями, пострадавшими в результате агрессии киевского режима под Курском, докладывается председателю СК России Александру Бастрыкину.

Ранее в СК сообщили, что в России к уголовной ответственности привлечены 758 наемников, воюющих за ВСУ за денежное вознаграждение.