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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Lada e-Largus оказался равным Tesla по цене

Источник:
Sibnet.ru
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АвтоВАЗ будет продавать электромобиль Lada e-Largus по цене, за которую можно купить Tesla, сообщил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Серийное производство «реально отечественного и высоколокализованного» электромобиля Lada e-Largus стартовало 26 сентября. Его стоимость будет начинаться от 2,99 миллиона рублей с учетом субсидии, без — на 925 тысяч рублей дороже.

«За эти деньги можно купить себе новую Tesla в Америке или с пробегом в России, даже с учетом нашей безумной растаможки. Например, Model 3. <…> Нужно понимать, что за 4 миллиона рублей мы получаем "весла" в дверях вместо стеклоподъемников. Это реликтовое ископаемое», — цитирует Шапарина «Газета.Ru».

По его мнению, основными потребителями Lada e-Largus станут административные ведомства, которых будут принуждать к этому. Дальше эти машины начнут поставлять в такси. Обычному человеку такая машина не нужна, потому что любой электромобиль с более высокими характеристиками будет стоить дешевле.

Внешне Lada e-Largus ничем не отличается от версии с двигателем внутреннего сгорания. Но на панели приборов предусмотрена цифровая комбинация, позволяющая контролировать все системы электромобиля, уровень заряда и запас хода. Для пассажирской версии запас хода составит 420 километров, для грузовой — 320 или 420 километров в зависимости от аккумулятора.

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Тема: Русские машины
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Авто #Автопром #Авторынок
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