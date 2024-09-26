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Винодел назвал минимальную стоимость качественного напитка в России

Источник:
Sibnet.ru
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Качественная бутылка российского вина в магазине не должна стоить меньше 500 рублей, сообщил главный винодел компании «Дербент вино» Шамиль Алиев.

«Справедливая цена на хорошее отечественное вино — не менее 500 рублей», — сказал Алиев в интервью РИА Новости.

При этом доля стоимости самого вина составляет не более 45%, остальная часть цены уходит на упаковку, пробку, этикетку и другие производственные расходы.

Российское виноделие все еще зависит от импорта на некоторых этапах: например, пробки поступают из Испании и Португалии, уточнил Алиев. По его словам, цены на материалы значительно выросли.

Россия занимает 29 место в мировом рейтинге стран с самым доступным вином. Средняя стоимость бутылки составляет 6,42 доллара (около 600 рублей).

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