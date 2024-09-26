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Минфин попросил деньги «из‑под подушки» россиян

Источник:
«Российская газета»
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Российское правительство рассчитывают что частные инвестиции, в том числе сбережения простых россиян, внесут важный вклад в развитие российской экономики, заявил директор департамента финансовой политики Минфина РФ Алексей Яковлев.

«В последние годы был большой бюджетный стимул [в развитии экономики], думаю, мы все с вами это заметили. Он коснулся без исключения всех отраслей, как бизнеса, так и обычных граждан. Но понятно, что бюджетные возможности ограничены», — цитирует «Российская газета» Яковлева.

По его словам, все вопросы закрыть бюджетом не получится, это неправильно, поэтому мы в своей работе ставку делаем на развитие частных инвестиций. «В том числе - на работу с населением и розничными инвесторами», — отметил Яковлев.

Он подчеркнул, что финансовой системе России нужны долгосрочные сбережения людей.

«Не секрет, что большой объем средств населения находится не только на депозитах, которые десятки триллионов рублей составляют, но также эти денежные средства лежат у людей "под подушкой". Наша задача — вовлечь эти средства в экономику», — сказал Яковлев.

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Экономика #Деньги
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