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Появилась идея о запрете смартфонов и планшетов за рулем

Источник:
Sibnet.ru
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Запрет на использование устройств, отвлекающих водителя и снижающих его внимание, собираются прописать в ПДД, сообщило Министерство транспорта России.

«Основные такие устройства — это планшеты, смартфоны или мультимедийные устройства самого автомобиля, когда используются для просмотра видео в процессе движения», — цитирует ТАСС Минтранс.

Изменения направлены на повышение безопасности дорожного движения, а также актуализации действующих норм, которые не учитывают появление новых различных современных устройств.

Сейчас за использование за рулем телефона, не оборудованного техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 1,5 тысячи рублей.

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