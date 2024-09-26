Новые меры по сдерживанию цен на яйца введут в России

Торговым сетям запретят получать вознаграждения от поставщиков за продажу яиц в размере 5% за реализацию определенного количества товара, следует из документов ФАС, Минэкономразвития и Минсельхоза.

«По оценке министерства, данная мера окажет положительное влияние на ценовую ситуацию на внутреннем рынке и в дальнейшем продукция птицеводства будет оставаться доступной для широкого круга потребителей», — сказали «Известиям» в пресс-службе Минсельхоза.

Проект постановления подготовила Федеральная антимонопольная служба, которая предложила запретить торговым сетям получать вознаграждения от поставщиков.

По мнению разработчиков проекта, которых поддержали также в Минэкономразвития, включение яиц в перечень отдельных видов социально значимых продовольственных товаров продолжит тренд на снижение стоимости яиц, которые за прошедшие девять месяцев 2024 года подешевели на 19,7%.

Стоимость куриных яиц в российской рознице с начала года снизилась в среднем на 21%, до 105,2 рубля за десяток, сообщил исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков.

Для сравнения: в январе купить десяток яиц можно было в среднем за 133,2 рубля.