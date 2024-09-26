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Новые меры по сдерживанию цен на яйца введут в России

Источник:
«Известия»
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Торговым сетям запретят получать вознаграждения от поставщиков за продажу яиц в размере 5% за реализацию определенного количества товара, следует из документов ФАС, Минэкономразвития и Минсельхоза.

«По оценке министерства, данная мера окажет положительное влияние на ценовую ситуацию на внутреннем рынке и в дальнейшем продукция птицеводства будет оставаться доступной для широкого круга потребителей», — сказали «Известиям» в пресс-службе Минсельхоза.

Проект постановления подготовила Федеральная антимонопольная служба, которая предложила запретить торговым сетям получать вознаграждения от поставщиков.

По мнению разработчиков проекта, которых поддержали также в Минэкономразвития, включение яиц в перечень отдельных видов социально значимых продовольственных товаров продолжит тренд на снижение стоимости яиц, которые за прошедшие девять месяцев 2024 года подешевели на 19,7%.

Стоимость куриных яиц в российской рознице с начала года снизилась в среднем на 21%, до 105,2 рубля за десяток, сообщил исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков.

Для сравнения: в январе купить десяток яиц можно было в среднем за 133,2 рубля.

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Топ комментариев

-Керя-

Автор может статью про цены напишешь...

GammiPluh

Что то на хохляцком написал... ну вам не привыкать стоять на коленях

Game Rock

Может вспомнишь цены на продукты питания, бензин, курс даллара, тарифы ЖКХ за 2010 год и сравнишь с 2024...

Alhazred

А что, ТЭС дают энергию только гражданскому населению?