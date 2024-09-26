НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Оксана Самойлова отказалась от модных образов

Источник:
Sibnet.ru
262 0
Фото: © телеграм-канал Оксаны Самойловой

Блогер и жена Джигана Оксана Самойлова ответила на критику стилиста Александра Рогова, который раскритиковал ее образы.

Рогов обсудил внешний вид Самойловой в беседе со со своим коллегой Гошей Карцевым.

«Оксана часто в каких-то дурацких дешевых платьях. Мы недавно записывали обзор, и на ней было идейно неплохое платье, но какое-то мятое, корявое. И здесь – рукавчик бы натянули, лифчик был бы другой, была бы модная укладка и было бы хорошо», — заверил Александр.

Самойлова спокойно ответила на критику Рогова. Она не считает свои образы «дурацкими».

«Я реально не понимаю моду, мне это не красиво, мне это не нравится… Я могла бы быть модной, у меня есть на это все опции, но реально не мое. Мне это все кажется максимально странным. Мне внутренне что Праду надеть, что вещь за 500 рублей. Я одинаково себя ощущаю в этом, главное, чтобы мне нравилось», — написала Самойлова в соцсети.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Анна Хилькевич рассекретила имя новорожденной дочки
Сарика Андреасяна лишили водительских прав на полтора года
Близкие Брюса Уиллиса сообщили об ухудшении состояния актера
Американского рэпера P. Diddy обвинили в насилии и торговле людьми
смотреть все
Культгид #Светская хроника
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Россия нанесла удар по сухогрузу с оружием для ВСУ
Макаревич назвал унизительным статус иноагента
Чем отличаются USB: скорость и разъемы
Как поделиться геолокацией с телефона
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин заявил об изменении условий применения ядерного оружия
Более 8 тысяч человек признали потерпевшими в Курской области
Минфин попросил деньги «из‑под подушки» россиян
Lada e-Largus оказался равным Tesla по цене
О самом главном
Почему пьяные мужчины признаются в любви
Как ответить на самый хитрый вопрос на собеседовании
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Торты, звонит, граффити: какие неправильные ударения выдают неуча
Пять правил завоевать уважение в новом коллективе
Какие эмодзи нельзя использовать при знакомстве
Все статьи
Топ комментариев

-Керя-

Автор может статью про цены напишешь...

GammiPluh

Что то на хохляцком написал... ну вам не привыкать стоять на коленях

Game Rock

Может вспомнишь цены на продукты питания, бензин, курс даллара, тарифы ЖКХ за 2010 год и сравнишь с 2024...

Alhazred

А что, ТЭС дают энергию только гражданскому населению?