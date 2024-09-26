Оксана Самойлова отказалась от модных образов

Блогер и жена Джигана Оксана Самойлова ответила на критику стилиста Александра Рогова, который раскритиковал ее образы.

Рогов обсудил внешний вид Самойловой в беседе со со своим коллегой Гошей Карцевым.

«Оксана часто в каких-то дурацких дешевых платьях. Мы недавно записывали обзор, и на ней было идейно неплохое платье, но какое-то мятое, корявое. И здесь – рукавчик бы натянули, лифчик был бы другой, была бы модная укладка и было бы хорошо», — заверил Александр.

Самойлова спокойно ответила на критику Рогова. Она не считает свои образы «дурацкими».

«Я реально не понимаю моду, мне это не красиво, мне это не нравится… Я могла бы быть модной, у меня есть на это все опции, но реально не мое. Мне это все кажется максимально странным. Мне внутренне что Праду надеть, что вещь за 500 рублей. Я одинаково себя ощущаю в этом, главное, чтобы мне нравилось», — написала Самойлова в соцсети.