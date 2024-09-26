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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Зеленского призвали держаться подальше от американской политики

Источник:
Sibnet.ru
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Республиканцы в Конгрессе США вслед за экс-президентом Дональдом Трампом обрушились с критикой на президента Украины Владимира Зеленского и призвали его держаться подальше от американской политики.

«Я думаю, что это колоссальный просчет президента Зеленского. Если он хочет поддержать Украину, ему следует держаться подальше от американской политики», — цитирует «Интерфакс» сенатора Джона Корнина.

Лидер республиканцев в Сенате Джон Тьюн также порекомендовал Зеленскому «держаться подальше» после того, как тот  назвал кандидата в вице-президенты США Джей Ди Вэнса «слишком радикальным». «Не его дело оспаривать это здесь, в разгар американских выборов», — отметил Тьюн.

Республиканцы из Палаты представителей раскритиковали визит Зеленского на завод по производству боеприпасов в Пенсильвании — ключевом штате на президентских выборах. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон призвал Зеленского уволить посла Украины в США Оксану Маркарову за организацию этого визита.

«Поездка явно была предвыборным мероприятием, направленным на помощь демократам, и явно является вмешательством в выборы», — говорится в заявлении Джонсона Зеленскому. Он потребовал уволить Маркарову, так как она не может «честно выполнять функции дипломата в этой стране».

Лидеры республиканцев отказываются встречаться с Зеленским, пока он находится в США. Трамп и спикер палаты представителей не планируют встречаться с президентом Украины.

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Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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