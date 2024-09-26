Зеленского призвали держаться подальше от американской политики

Республиканцы в Конгрессе США вслед за экс-президентом
Дональдом Трампом обрушились с критикой на президента Украины Владимира
Зеленского и призвали его держаться подальше от американской политики.
«Я думаю, что это колоссальный просчет президента
Зеленского. Если он хочет поддержать Украину, ему следует держаться подальше от
американской политики», — цитирует «Интерфакс» сенатора Джона Корнина.
Лидер республиканцев в Сенате Джон Тьюн также порекомендовал
Зеленскому «держаться подальше» после того, как тот назвал кандидата в вице-президенты США Джей Ди Вэнса «слишком радикальным». «Не его дело
оспаривать это здесь, в разгар американских выборов», — отметил Тьюн.
Республиканцы из Палаты представителей раскритиковали визит
Зеленского на завод по производству боеприпасов в Пенсильвании — ключевом штате
на президентских выборах. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон призвал
Зеленского уволить посла Украины в США Оксану Маркарову за организацию этого
визита.
«Поездка явно была предвыборным мероприятием, направленным
на помощь демократам, и явно является вмешательством в выборы», — говорится в заявлении
Джонсона Зеленскому. Он потребовал уволить Маркарову, так как она не может «честно
выполнять функции дипломата в этой стране».
Лидеры республиканцев отказываются встречаться с Зеленским,
пока он находится в США. Трамп и спикер палаты представителей не планируют
встречаться с президентом Украины.