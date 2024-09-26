Эксперт рассказала о рисках оформления карт вне офисов банков

Оформлять банковские карты в местах массового скопления людей через незнакомых лиц вне офисов банков небезопасно, предупредила эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Алла Храпунова.

Сейчас банковскую карту можно получить через представителя банка вне офиса. Находясь рядом с клиентом, он отправит его документы для проверки.

«Но помним, что в данном случае представитель банка приезжает в ответ на вашу заявку и он имеет технические возможности проверки данных через систему кредитной организации… Оформлять банковские карты в местах массового скопления людей через незнакомых лиц вне офисов банков небезопасно», — рассказала РИА Новости Храпунова.

По ее словам, в аэропортах, торговых центрах, на вокзалах действительно могут работать представители банков. В таком случае будет находиться стойка с логотипами банка, она будет оформлена в соответствующем визуальном стиле. Кроме того, на стойке должна быть соответствующая документация, а также контракт на фирменном бланке.

Храпунова подчеркнула, что можно проверить реально ли точка продаж принадлежит банку, позвонив на телефон его горячей линии. По ее словам, настоящие сотрудники банков не будут торопить, поддержат человека в желании провести дополнительную проверку, помогут в ней.

«В целом, если вам захотелось оформить карту банка в таких условиях, это возможно сделать, но, повторюсь, предварительно надо проверить, действительно ли перед вами точка продаж этого банка», — заключила эксперт.