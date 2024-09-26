НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Путин заявил об изменении условий применения ядерного оружия

Источник:
Sibnet.ru
286 3

Президент России Владимир Путин предложил внести ряд уточнений по поводу условий применения Россией ядерного оружия.

Москва всегда в высшей степени ответственно подходила к вопросам использования ядерных сил, это крайняя мера защиты суверенитета страны, сказал Путин на совещании на совещании Совбеза по ядерному сдерживанию

«В обновленной редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию», — отметил президент.

Москва также оставляет за собой право применить ядерное оружие при агрессии против России и Белоруссии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу.

По словам Путина, также нужно четко зафиксировать «условия перехода России к применению ядерного оружия».

«Будем рассматривать такую возможность уже при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы. Имею ввиду самолеты стратегической или тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты», —пояснил президент.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Зеленский заявил о скором завершении украинского конфликта
Байден не принял решение по снятию ограничений на удары по России
Экс‑глава чешской разведки заявил о неизбежности победы России
The Guardian предупредила о риске развала НАТО из‑за Украины
смотреть все
Оборона #Военная политика
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Россия нанесла удар по сухогрузу с оружием для ВСУ
Макаревич назвал унизительным статус иноагента
Чем отличаются USB: скорость и разъемы
Песков заявил об отсутствии у России альтернативы победе в СВО
Обсуждение (3)
О самом главном
Почему пьяные мужчины признаются в любви
Как ответить на самый хитрый вопрос на собеседовании
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Торты, звонит, граффити: какие неправильные ударения выдают неуча
Пять правил завоевать уважение в новом коллективе
Какие эмодзи нельзя использовать при знакомстве
Все статьи
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самое обсуждаемое
29
Песков заявил об отсутствии у России альтернативы победе в СВО
21
МИД исключил участие России в «саммитах мира» по Украине
20
Россия нанесла удар по сухогрузу с оружием для ВСУ
20
Зеленский признал уничтожение всех украинских ТЭС
19
Кремль ответил на слова Зеленского о принуждении России к миру