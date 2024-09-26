Путин заявил об изменении условий применения ядерного оружия

Президент России Владимир Путин предложил внести ряд уточнений по поводу условий применения Россией ядерного оружия.

Москва всегда в высшей степени ответственно подходила к вопросам использования ядерных сил, это крайняя мера защиты суверенитета страны, сказал Путин на совещании на совещании Совбеза по ядерному сдерживанию

«В обновленной редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию», — отметил президент.

Москва также оставляет за собой право применить ядерное оружие при агрессии против России и Белоруссии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу.

По словам Путина, также нужно четко зафиксировать «условия перехода России к применению ядерного оружия».

«Будем рассматривать такую возможность уже при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы. Имею ввиду самолеты стратегической или тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты», —пояснил президент.