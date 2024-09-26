Канделаки посмеялась над лишившимся прав Андреасяном

Директор канала ТНТ Тина Канделаки пошутила над режиссером Сариком Андреасяном, лишившимся прав на полтора года из-за вождения в состоянии опьянения.

«Сарик, мы тебя любим, мы тебя очень поддерживаем, поэтому всем каналом ТНТ решили сделать тебе подарок. Вот, пожалуйста, это карта "Тройка" , пользуйся московским транспортом, московский транспорт — самый лучший, самый чистый и самый надежный в мире», — сказала Канделаки у себя в телеграм-канале.

Андреасяна лишили водительских прав после того, как режиссера остановили в мае в центре Москвы. Экспертиза признала, что у него в крови содержится алкоголь, поэтому суд решил лишить его прав на полтора года.

Режиссер планирует обжаловать решение суда, потому что настаивает — он не был пьян. Только накануне он выпил бокал вина, а экспертизу с заключением даже не видел.