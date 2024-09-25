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Умер актер Роман Мадянов

Источник:
Sibnet.ru
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Советский и российский актер Роман Мадянов умер в возрасте 62 лет, сообщила в своем телеграм-канале телеведущая Екатерина Стриженова.

Мадянов снимался в кино с 1970-х годов. Его первая главная роль — Гекльберри Финн в фильме Георгия Данелии «Совсем пропащий». Всего за его счету съемки в более чем 200 фильмах и сериалах.

За роль в картине Никиты Михалкова «12» он получил премию «Золотой орел». За роль мэра в драме Андрея Звягинцева «Левиафан» Мадянов получил второго «Золотого орла». Он также четырехкратный лауреат премии «Ника» за лучшую мужскую роль второго плана.

В последние годы Мадянов боролся с раком легких, который ему диагностировали еще в 2020 году, пишет Mash. Актер будет похоронен на кладбище в селе Малахово Московской области.

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Топ комментариев

-Керя-

Автор может статью про цены напишешь...

GammiPluh

Что то на хохляцком написал... ну вам не привыкать стоять на коленях

GammiPluh

землю, предприятия, бизнесы, ну и да - тарасиков в первую очередь, о чем прямо говорит

Game Rock

Может вспомнишь цены на продукты питания, бензин, курс даллара, тарифы ЖКХ за 2010 год и сравнишь с 2024...