Rutube упростил систему монетизации

Rutube запустил упрощенную систему монетизации для блогеров, сообщается в официальном блоге видеохостинга

Теперь вознаграждение блогерам ежедневно зачисляется на виртуальный кошелек, с которого возможен перевод средств на банковскую карту или счет мобильного телефона. Размер минимального порога накопления значительно снижен.

Необходимые для регистрации блогера в сервисе монетизации данные автоматически предоставляются порталом «Госуслуги» после авторизации. Процесс подключения блогера к системе упрощен — ручное заполнение заявок уже не требуется.

Открыть виртуальный кошелек могут блогеры, получившие официальный статус самозанятых. Интеграция с государственным сервисом «Мой налог» позволяет автоматизировать получение документов из ФНС без необходимости запрашивать их самостоятельно.