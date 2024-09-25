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Rutube упростил систему монетизации

Источник:
Sibnet.ru
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Rutube запустил упрощенную систему монетизации для блогеров, сообщается в официальном блоге видеохостинга

Теперь вознаграждение блогерам ежедневно зачисляется на виртуальный кошелек, с которого возможен перевод средств на банковскую карту или счет мобильного телефона. Размер минимального порога накопления значительно снижен.

Необходимые для регистрации блогера в сервисе монетизации данные автоматически предоставляются порталом «Госуслуги» после авторизации. Процесс подключения блогера к системе упрощен — ручное заполнение заявок уже не требуется.

Открыть виртуальный кошелек могут блогеры, получившие официальный статус самозанятых. Интеграция с государственным сервисом «Мой налог» позволяет автоматизировать получение документов из ФНС без необходимости запрашивать их самостоятельно.

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Топ комментариев

-Керя-

Автор может статью про цены напишешь...

GammiPluh

землю, предприятия, бизнесы, ну и да - тарасиков в первую очередь, о чем прямо говорит

GammiPluh

Что то на хохляцком написал... ну вам не привыкать стоять на коленях

corrector

Свинья, дорвавшаяся до корыта, не думает о бойне