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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Погибшие бойцы ВСУ прокляли командиров

Источник:
Sibnet.ru
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Предсмертные записки украинских военных нашли на месте боев в Глушковском районе Курской области, сообщил военкор Евгений Лисицын в своем телеграм-канале.

В одной из записок отмечается, что полковник «кинул бойцов на мясо». Боец также жалуется, что обещанное командованием подкрепление так и не появилось, без него подразделению долго не продержаться.

Автор еще одной обнаруженной записки упоминает, что их «отправили на верную смерть», после чего проклинает украинского президента Владимира Зеленского и главкома ВСУ Александра Сырского.

ВСУ атаковали Курскую область 6 августа. Согласно данным Минобороны РФ, с начала августа украинская армия потеряла на этом направлении порядка 17 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными.

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Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Конфликты
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