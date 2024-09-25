Погибшие бойцы ВСУ прокляли командиров

Предсмертные записки украинских военных нашли на месте боев в Глушковском районе Курской области, сообщил военкор Евгений Лисицын в своем телеграм-канале.

В одной из записок отмечается, что полковник «кинул бойцов на мясо». Боец также жалуется, что обещанное командованием подкрепление так и не появилось, без него подразделению долго не продержаться.

Автор еще одной обнаруженной записки упоминает, что их «отправили на верную смерть», после чего проклинает украинского президента Владимира Зеленского и главкома ВСУ Александра Сырского.

ВСУ атаковали Курскую область 6 августа. Согласно данным Минобороны РФ, с начала августа украинская армия потеряла на этом направлении порядка 17 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными.