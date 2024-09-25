Как восстановить пропущенный стаж для пенсии

Россияне нередко сталкиваются с пропущенным стажем при установлении пенсии. Так, в 2020 году гражданам суммарно недоплатили 2,2 миллиарда рублей.

Неучтенный стаж в основном касается работы до 2001 года. С 2002 года для назначения пенсии стали учитываться периоды начисления и уплаты работодателем за работника страховых взносов — страховой стаж.

Так, страховой стаж может «потеряться», если работодатель не внес сведения в трудовую книжку о деятельности гражданина, допустил ошибку. Бывает, что трудовую книжку теряют, возможны ошибки или сбои в системе персонифицированного учета.

Эксперты рекомендуют гражданам регулярно проверять выписку из Социального фонда на «Госуслугах». Если в ней указаны ошибочные данные или нет какой-то информации о периодах работы, следует обратиться к работодателю для дополнения сведений.

По обращению гражданина Социальный фонд поможет сделать запрос работодателю, организации-правопреемнику либо в архив.

Еще один способ подтверждения стажа — предоставление трудового договора или справки от организации-работодателя, выписки из приказов о приеме на работу и увольнении.

Если получить документы из архива не удалось, остается единственный способ подтвердить стаж — через суд на основании свидетельских показаний.