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Совфед одобрил отправку подсудимых на СВО

Источник:
Sibnet.ru
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Совет Федерации одобрил закон о прекращении уголовного преследования подсудимых, если они заключат с Минобороны контракт о прохождении военной службы.

Документ предлагает изменить в Уголовном кодексе статью 78.1, которая устанавливает порядок освобождения от уголовной ответственности в связи с заключением контракта на военную службу в период мобилизации, военного времени или военного положения, пишет «Интерфакс».

В результате у фигурантов уголовных дел появится возможность заключать контракт на участие в спецоперации на этапе рассмотрения их дела в суде. Сейчас такой возможностью обладают те, чье дело еще не рассматривается в суде по существу, либо те, кто уже осужден.

Освобождение от уголовной ответственности наступает со дня награждения государственной наградой в период прохождения военной службы либо со дня увольнения по ряду оснований. Эти пункты закона действовали и ранее.

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-Керя-

Автор может статью про цены напишешь...

GammiPluh

землю, предприятия, бизнесы, ну и да - тарасиков в первую очередь, о чем прямо говорит

GammiPluh

Что то на хохляцком написал... ну вам не привыкать стоять на коленях

corrector

Свинья, дорвавшаяся до корыта, не думает о бойне