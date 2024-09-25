Совфед одобрил отправку подсудимых на СВО

Совет Федерации одобрил закон о прекращении уголовного преследования подсудимых, если они заключат с Минобороны контракт о прохождении военной службы.

Документ предлагает изменить в Уголовном кодексе статью 78.1, которая устанавливает порядок освобождения от уголовной ответственности в связи с заключением контракта на военную службу в период мобилизации, военного времени или военного положения, пишет «Интерфакс».

В результате у фигурантов уголовных дел появится возможность заключать контракт на участие в спецоперации на этапе рассмотрения их дела в суде. Сейчас такой возможностью обладают те, чье дело еще не рассматривается в суде по существу, либо те, кто уже осужден.

Освобождение от уголовной ответственности наступает со дня награждения государственной наградой в период прохождения военной службы либо со дня увольнения по ряду оснований. Эти пункты закона действовали и ранее.