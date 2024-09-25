Россиян начнут штрафовать за неправильный выгул собак

Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении штрафов за несоблюдение требований к содержанию домашних животных.

Размер штрафов составит от 500 до 1500 рублей за первичное нарушение и 3 тысячи рублей — за повторное. Составлять по ним протоколы будут должностные лица органов исполнительной власти регионов, осуществляющие надзор в области обращения с животными.

Штрафовать планируется не только тех, кто гуляет с собакой без поводка и намордника. Новые нормы затронут также людей, которые не убирают отходы за животными, а также развели в квартире антисанитарию из-за большого количества питомцев.

Список опасных собак, на которых обязательно нужно надевать намордник, утверждает кабмин. В перечень таких пород входят волко-собачьи гибриды, акбаш, питбульмастиф, бэндог, булли кута, американский бандог, северокавказская собака и ряд других.