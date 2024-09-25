НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Россиян начнут штрафовать за неправильный выгул собак

Источник:
«Ведомости»
397 7

Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении штрафов за несоблюдение требований к содержанию домашних животных.

Размер штрафов составит от 500 до 1500 рублей за первичное нарушение и 3 тысячи рублей — за повторное. Составлять по ним протоколы будут должностные лица органов исполнительной власти регионов, осуществляющие надзор в области обращения с животными.

Штрафовать планируется не только тех, кто гуляет с собакой без поводка и намордника. Новые нормы затронут также людей, которые не убирают отходы за животными, а также развели в квартире антисанитарию из-за большого количества питомцев.

Список опасных собак, на которых обязательно нужно надевать намордник, утверждает кабмин. В перечень таких пород входят волко-собачьи гибриды, акбаш, питбульмастиф, бэндог, булли кута, американский бандог, северокавказская собака и ряд других.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Совфед одобрил отправку подсудимых на СВО
Ипотечный стандарт запустят в России
Принят закон об отправке подсудимых на военную операцию
Штраф за пропаганду чайлдфри составит до 5 млн рублей
смотреть все
Жизнь #Законы #Звери
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Россия нанесла удар по сухогрузу с оружием для ВСУ
Макаревич назвал унизительным статус иноагента
Зеленский захотел поставить точку в конфликте с Россией
Песков заявил об отсутствии у России альтернативы победе в СВО
Обсуждение (7)
Картина дня
Совфед одобрил отправку подсудимых на СВО
Кремль ответил на слова Зеленского о принуждении России к миру
Авианосная группировка США в Аравийском море лишилась топлива
Rutube упростил систему монетизации
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Топ комментариев

-Керя-

Автор может статью про цены напишешь...

GammiPluh

землю, предприятия, бизнесы, ну и да - тарасиков в первую очередь, о чем прямо говорит

GammiPluh

Что то на хохляцком написал... ну вам не привыкать стоять на коленях

corrector

Свинья, дорвавшаяся до корыта, не думает о бойне