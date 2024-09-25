Подсчитаны сроки исчезновения жизни на Земле

Солнце примерно через 1 миллиард лет станет ярче и изменит карбонатно-силикатный цикл Земли, что приведет к уничтожению наземной жизни на планете.

Сейчас звезда примерно на середине своего жизненного цикла — она продолжает превращать водород в гелий. Однако со временем ядро будет медленно обогащаться гелием, его плотность увеличится, а яркость светила возрастет.

Согласно расчетам ученых из Чикагского университета, примерно через 1 миллиард лет увеличение яркости Солнца приведет к снижению в атмосфере нашей планеты содержания углекислого газа, говорится в статье исследователей, опубликованной Phys.org.

В результате равновесие карбонатно-силикатного цикла нарушится, уровень углекислого газа станет настолько низким, что сначала погибнут все растения, а вслед за ними — практически вся остальная жизнь.

Исследователи отметили, что карбонатно-силикатный цикл сильно зависит от уровня углекислого газа. При этом возросшая яркость Солнце превратит планету в гигантский парник — сначала атмосфера насытится водяным паром, а затем Земля необратимо потеряет всю воду.