НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Подсчитаны сроки исчезновения жизни на Земле

Источник:
Sibnet.ru
631 4

Солнце примерно через 1 миллиард лет станет ярче и изменит карбонатно-силикатный цикл Земли, что приведет к уничтожению наземной жизни на планете.

Сейчас звезда примерно на середине своего жизненного цикла — она продолжает превращать водород в гелий. Однако со временем ядро будет медленно обогащаться гелием, его плотность увеличится, а яркость светила возрастет.

Согласно расчетам ученых из Чикагского университета, примерно через 1 миллиард лет увеличение яркости Солнца приведет к снижению в атмосфере нашей планеты содержания углекислого газа, говорится в статье исследователей, опубликованной Phys.org.

В результате равновесие карбонатно-силикатного цикла нарушится, уровень углекислого газа станет настолько низким, что сначала погибнут все растения, а вслед за ними — практически вся остальная жизнь.

Исследователи отметили, что карбонатно-силикатный цикл сильно зависит от уровня углекислого газа. При этом возросшая яркость Солнце превратит планету в гигантский парник — сначала атмосфера насытится водяным паром, а затем Земля необратимо потеряет всю воду.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Ядерное оружие защитит землян от космической угрозы
Мировой океан станет слишком кислым для жизни
Насморк назвали вероятной причиной вымирания мамонтов
Раскрыта тайна жутких звуков из глубин Марианской впадины
смотреть все
Наука #Наука
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Россия нанесла удар по сухогрузу с оружием для ВСУ
Макаревич назвал унизительным статус иноагента
Зеленский захотел поставить точку в конфликте с Россией
Песков заявил об отсутствии у России альтернативы победе в СВО
Обсуждение (4)
О самом главном
Почему пьяные мужчины признаются в любви
Как ответить на самый хитрый вопрос на собеседовании
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Торты, звонит, граффити: какие неправильные ударения выдают неуча
Пять правил завоевать уважение в новом коллективе
Какие эмодзи нельзя использовать при знакомстве
Все статьи
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самое обсуждаемое
29
Песков заявил об отсутствии у России альтернативы победе в СВО
21
МИД исключил участие России в «саммитах мира» по Украине
20
Россия нанесла удар по сухогрузу с оружием для ВСУ
17
Кремль ответил на слова Зеленского о принуждении России к миру
16
Литовский ведущий призвал расстреливать за русские песни