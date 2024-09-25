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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Кремль ответил на слова Зеленского о принуждении России к миру

Источник:
РБК
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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков счел слова украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Россию можно только «принудить к миру», «фатальной ошибкой».

Зеленский в ходе выступления в Совете Безопасности ООН заявил, что конфликт с Россией «невозможно прекратить просто переговорами» и что Москва «может быть только принуждена к миру».

«С моей точки зрения, такая позиция является фатальной ошибкой, системной ошибкой. Это глубочайшее заблуждение, которое, конечно же, неизбежно будет иметь последствия для киевского режима», — цитирует Пескова РБК.

Он подчеркнул, что принудить Россию невозможно. Российская сторона выступает за мир, но «с условием обеспечения основ ее безопасности и выполнения тех задач, которые стоят перед специальной военной операцией», отметил Песков.

«Но без достижения этих целей принудить Россию невозможно», — заключил представитель Кремля.

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Топ комментариев

paramedic

Вроде и говорит-то правильно. А по итогу творит хрень.

-Керя-

Автор может статью про цены напишешь...

Game Rock

Может вспомнишь цены на продукты питания, бензин, курс даллара, тарифы ЖКХ за 2010 год и сравнишь с 2024...

sib_man9

это животное на грани краха , словам его цена нулевая