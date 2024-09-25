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Авианосная группировка США в Аравийском море лишилась топлива

Источник:
Sibnet.ru
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Танкер-заправщик американского флота USNS Big Horn получил повреждения, столкнувшись с неустановленным объектом в Аравийском море.

Данный танкер имел ключевое значение для операций пятого флота США в регионе. Его полное водоизмещение около 40 тысяч тонн. В соцсетях опубликовано видео с затопленным машинным отделением судна, в настоящее время оно лишилось хода и находится вблизи берегов Омана.

Причины инцидента неизвестны, издание Military Times отмечает, что пока нельзя исключить атаки на судно или действия морских диверсантов, так как столкновение с плавающим или полузатопленным объектом не объясняет повреждения кормовой части корабля.

Big Horn входит в состав авианосной ударной группы атомного авианосца CVN-72 Abraham Lincoln, развернутую на Ближнем Востоке. В результате ЧП группировка лишилась топлива, корабль является единственным заправщиком ВМС США в радиусе 20 тысяч морских миль.

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Оборона #Армия
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