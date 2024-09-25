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Новый пулемет РПЛ‑20 прекрасно показал себя в зоне СВО

Источник:
ТАСС
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Новый легкий ручной пулемет РПЛ-20
Новый легкий ручной пулемет РПЛ-20
Фото: Vitaly V. Kuzmin / CC BY 4.0

Новый легкий ручной пулемет РПЛ-20 продемонстрировал выдающиеся результаты в ходе апробации в зоне СВО, заявил президент концерна «Калашников» Алан Лушников.

«РПЛ-20 прошел войсковую апробацию в зоне специальной военной операции и, судя по отзывам из-за «ленточки», показал себя там блестяще. У наших военнослужащих очень хорошие впечатления о нем. Ничего не будем дорабатывать в РПЛ-20», — сказал ТАСС Лушников.

В дополнение к этому, концерн «Калашников» завершает разработку аналогичных пулеметов в калибрах 7,62 на 39 миллиметров и 5,56 на 45 миллиметров НАТО.

Прототип РПЛ-20 был официально представлен в августе 2020 года. У пулемета ленточное питание, емкость его патронного короба — 100 патронов калибра 5,45. Масса оружия — чуть больше 5 килограммов.

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Топ комментариев

paramedic

Вроде и говорит-то правильно. А по итогу творит хрень.

-Керя-

Автор может статью про цены напишешь...

Game Rock

Может вспомнишь цены на продукты питания, бензин, курс даллара, тарифы ЖКХ за 2010 год и сравнишь с 2024...

sib_man9

это животное на грани краха , словам его цена нулевая