Новый легкий ручной пулемет РПЛ-20 продемонстрировал выдающиеся результаты в ходе апробации в зоне СВО, заявил президент концерна «Калашников» Алан Лушников.

«РПЛ-20 прошел войсковую апробацию в зоне специальной военной операции и, судя по отзывам из-за «ленточки», показал себя там блестяще. У наших военнослужащих очень хорошие впечатления о нем. Ничего не будем дорабатывать в РПЛ-20», — сказал ТАСС Лушников.

В дополнение к этому, концерн «Калашников» завершает разработку аналогичных пулеметов в калибрах 7,62 на 39 миллиметров и 5,56 на 45 миллиметров НАТО.

Прототип РПЛ-20 был официально представлен в августе 2020 года. У пулемета ленточное питание, емкость его патронного короба — 100 патронов калибра 5,45. Масса оружия — чуть больше 5 килограммов.