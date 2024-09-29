Известный американский популяризатор науки и телеведущий Билл Най назвал самое опасное для человека животное.

«Ответ вас удивит, потому что это не львы, тигры и медведи. Нет, наибольшую опасность для человека представляют комары», — сказал Най в интервью изданию Wired Magazine.

По его словам, Ореол обитания наиболее опасных для человека тропических видов этих насекомых расширяется, в связи с чем возрастает риск заразиться чем-то через комариный укус.

«К тому же, благодаря самолетам, болезни стали передаваться от человека к человеку гораздо быстрее, чем 200 лет назад. Да, приятного мало, но есть и положительная сторона: теперь мы лучше понимаем, как именно распространяются болезни», — отметил Най.