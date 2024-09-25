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Бузова поссорилась с Ириной Салтыковой в Сети

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал Ольги Бузовой

Певица Ирина Салтыкова назвала Ольгу Бузову «выскочкой», а ведущая и певица позднее осудила коллегу и выразила разочарование.

Ссора звезд началось с участия Бузовой в шоу «Битва поколений». Салтыкова была в жюри и назвала певицу «выскочкой».

После выхода эфира Бузова написала пост в телеграм-канале, где выразила разочарование поведением певицы.

«Обидно разочаровываться в людях. Ирина мне очень нравилась раньше. Красивая, эффектная женщина. Но мне все стало понятно, когда я увидела отрывки с ней из шоу "Злые языки" с Викторией Боней. Если нужно объяснять, то не нужно объяснять. Всего хорошего», — написала Бузова.

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Топ комментариев

paramedic

Вроде и говорит-то правильно. А по итогу творит хрень.

-Керя-

Автор может статью про цены напишешь...

Game Rock

Может вспомнишь цены на продукты питания, бензин, курс даллара, тарифы ЖКХ за 2010 год и сравнишь с 2024...

sib_man9

это животное на грани краха , словам его цена нулевая