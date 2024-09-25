Анна Хилькевич рассекретила имя новорожденной дочки

Имя новорожденной дочки Анны Хилькевич выбилось из семейной традиции называть всех детей на букву «А».

Хилькевич назвала дочку Оливией. По словам актрисы, имя пришло к ней само, как только она увидела новорожденную.

До этого имя для ребенка придумывали на семейном совете. Планировалось, что имя будет начинаться на букву «А», как у всех членов семьи (мужа Анны Хилькевич зовут Артур, а дочек Арианна и Анна-Мария). Для формулы А+А приставка «Анна» у девочки Марии появилась позднее.

У самой актрисы были варианты назвать третью дочь Ассоль, Ариэль, Аврора. Также рассматривались варианты Алиса и опять Анна.