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Анна Хилькевич рассекретила имя новорожденной дочки

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал Анны Хилькевич

Имя новорожденной дочки Анны Хилькевич выбилось из семейной традиции называть всех детей на букву «А».

Хилькевич назвала дочку Оливией. По словам актрисы, имя пришло к ней само, как только она увидела новорожденную.

До этого имя для ребенка придумывали на семейном совете. Планировалось, что имя будет начинаться на букву «А», как у всех членов семьи (мужа Анны Хилькевич зовут Артур, а дочек Арианна и Анна-Мария). Для формулы А+А приставка «Анна» у девочки Марии появилась позднее.

У самой актрисы были варианты назвать третью дочь Ассоль, Ариэль, Аврора. Также рассматривались варианты Алиса и опять Анна.


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Топ комментариев

paramedic

Вроде и говорит-то правильно. А по итогу творит хрень.

-Керя-

Автор может статью про цены напишешь...

Game Rock

Может вспомнишь цены на продукты питания, бензин, курс даллара, тарифы ЖКХ за 2010 год и сравнишь с 2024...

sib_man9

это животное на грани краха , словам его цена нулевая