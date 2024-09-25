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Глава МИД Польши усомнился в праве России на членство в Совбезе ООН

Источник:
РИА Новости
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Глава МИД Польши Радослав Сикорский считает спорным вопрос, должна ли была Россия как правопреемница Советского Союза иметь место постоянного члена Совбеза ООН.

На заседании Совбеза по Украине Сикорский выступал после российского постпреда Василия Небензи. Журналисты обратили внимание, что он уже второй раз выступал в ООН после российского представителя и имел возможность ответить на его слова.

«Это не совпадение, как я понимаю, это процедура Совета Безопасности. Россия — можно дискутировать, должна ли была получить постоянное место Советского Союза, но признается постоянным членом Совета Безопасности. И в связи с этим говорит перед непостоянными членами, перед остальными государствами. Это не совпадение», — цитирует РИА Новости Сикорского.

На Совет Безопасности ООН возложена функция поддержания международного мира и безопасности. Постоянными членами СБ являются Китай, США, Франция, Великобритания и Россия, последняя получила место в нем как правопреемница СССР в 1991 году.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что Москва приняла на себя обязательства выплатить все долги бывших советских республик. «Все согласились, что мы правопреемники, когда нужно было платить и возвращать кредиты за все республики бывшего Советского Союза», — говорил он.


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Топ комментариев

paramedic

Вроде и говорит-то правильно. А по итогу творит хрень.

-Керя-

Автор может статью про цены напишешь...

Game Rock

Может вспомнишь цены на продукты питания, бензин, курс даллара, тарифы ЖКХ за 2010 год и сравнишь с 2024...

sib_man9

это животное на грани краха , словам его цена нулевая