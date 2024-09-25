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Матвиенко в четвертый раз возглавила Совет Федерации

Источник:
Sibnet.ru
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Действующая председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко единогласно переизбрана на этот пост, сообщила пресс-служба верхней палаты парламента. Это будет ее четвертый срок.

Переизбрать Матвиенко предложил вице-спикер Совфеда Юрий Воробьев. Другие кандидатуры не выдвигались. «За» проголосовали все 155 присутствовавших сенаторов.

«Горжусь, что работаю с такой профессиональной командой, настроенной на достижение результатов. Благодарна президенту Владимиру Путину за поддержку инициатив и действий Совета Федерации», — сказала Матвиенко на заседании.

Матвиенко 75 лет. Впервые верхнюю палату парламента она возглавила в августе 2011 года. Она также была российским послом на Мальте и в Греции и губернатором Санкт-Петербурга.

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Политика #Россия
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Топ комментариев

paramedic

Вроде и говорит-то правильно. А по итогу творит хрень.

-Керя-

Автор может статью про цены напишешь...

Game Rock

Может вспомнишь цены на продукты питания, бензин, курс даллара, тарифы ЖКХ за 2010 год и сравнишь с 2024...

sib_man9

это животное на грани краха , словам его цена нулевая