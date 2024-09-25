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Пробы еды из дома отравившейся семьи оказались нормальными

Источник:
Sibnet.ru
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Кухня в доме в поселке Красная Сопка Красноярского края, где отравилась семья
Фото: © СУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Пробы пищевых продуктов, изъятых из дома отравившейся семьи, в которой умерли четыре ребенка, не выявили опасных веществ, сообщило СУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

«По предварительным данным, в пробах пельменей и курином мясе, изъятых в магазине, а также продуктах, отобранных в доме: бульоне, приправе, кетчупе, зельце, курице с картофелем, тушеной рыбе, домашнем яйце превышения нормируемых значений не выявлено», — говорится в сообщении ведомства.

Экспертиза устанавливала наличие превышения таких веществ, как кадмий, свинец, мышьяк, нитрит и ртуть. В лаборатории также проверили воду на микробиологические показатели, превышения нормируемых значений не выявлено.

Употребление в пищу продуктов питания с неизвестным веществом общетоксического действия остается основной версией. Вторая — вдыхание паров инсектицидного аэрозоля.

Следы вещества, входящего в состав инсектицидного средства от насекомых, были обнаружены в рвотных массах членов семьи.

Семья из шестерых человек, из которых четверо — дети, обратилась за медицинской помощью в субботу, 21 сентября. В течение двух дней в больнице умерли девочки шести, 11 и 12 лет и мальчик 13 лет. Мать беременна, жизнь плоду сохранили.

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Топ комментариев

paramedic

Вроде и говорит-то правильно. А по итогу творит хрень.

-Керя-

Автор может статью про цены напишешь...

Game Rock

Может вспомнишь цены на продукты питания, бензин, курс даллара, тарифы ЖКХ за 2010 год и сравнишь с 2024...

sib_man9

это животное на грани краха , словам его цена нулевая