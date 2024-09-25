Сарика Андреасяна лишили водительских прав на полтора года

Режиссер Сарик Андреасян лишился водительских прав из-за вождения в состоянии алкогольного опьянения, он с решением суда не согласен.

Андреасян в ближайшие полтора года не сможет сесть за руль авто из-за пьяного вождения, приводит РИА Новости решение мирового судебного участка района Мещанский в Москве.

Режиссер в телеграм-канале подтвердил информацию и пояснил, что речь идет про ситуацию, случившуюся еще в мае.

«В мае меня действительно остановили в районе Цветного бульвара около 12.00 дня, но я не был пьян… Я сдал тест прямо там. Мне сказали, что у меня показало выше, но сам я результат в глаза не видел», — написал он.

Андреасян уточнил, что его юрист судится по этому поводу уже пять месяцев. На решение суда о лишении прав также он подаст апелляцию.