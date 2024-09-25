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Лавров выразил уверенность в победе России

Источник:
ТАСС
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Глава МИД России Сергей Лавров
Фото: © МИД России

Россия победит в конфликте, развязанном Западом руками украинцев, другого языка западники не понимают, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в преддверии участия в 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Нужна победа. Они другого языка не понимают. Эта победа будет достигнута, у нас нет никаких сомнений. Мы по-настоящему сплотились перед лицом той войны, которую Запад руками украинцев против нас развязал», — цитирует ТАСС Лаврова.

Глава российской дипломатии подчеркнул, что для возвращения к истокам ООН Запад должен понять, «что его война, развязанная и против России, и против международного права, будет проиграна».

«И ничего не надо писать заново, надо просто выполнять Устав, как он был одобрен много лет назад», — заключил он.

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Топ комментариев

paramedic

Вроде и говорит-то правильно. А по итогу творит хрень.

-Керя-

Автор может статью про цены напишешь...

Game Rock

Может вспомнишь цены на продукты питания, бензин, курс даллара, тарифы ЖКХ за 2010 год и сравнишь с 2024...

sib_man9

это животное на грани краха , словам его цена нулевая