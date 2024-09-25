Лавров выразил уверенность в победе России

Россия победит в конфликте, развязанном Западом руками
украинцев, другого языка западники не понимают, заявил глава МИД РФ Сергей
Лавров в преддверии участия в 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
«Нужна победа. Они другого языка не понимают. Эта победа
будет достигнута, у нас нет никаких сомнений. Мы по-настоящему сплотились перед
лицом той войны, которую Запад руками украинцев против нас развязал», —
цитирует ТАСС Лаврова.
Глава российской дипломатии подчеркнул, что для возвращения
к истокам ООН Запад должен понять, «что его война, развязанная и против России,
и против международного права, будет проиграна».
«И ничего не надо писать заново, надо просто выполнять
Устав, как он был одобрен много лет назад», — заключил он.