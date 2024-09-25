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Мишустин пообещал увеличить МРОТ на 16,5%

Источник:
РИА Новости
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Минимальный размер оплаты труда с 2025 года вырастет до 22440 рублей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

«С начала следующего года минимальный размер оплаты труда будет увеличен более чем на 16,5%, составит 22 тысячи 440 рублей», — цитирует РИА Новости Мишустина.

По словам Мишустина, эта мера позволит увеличить зарплаты более четырех миллионов россиян.

В мае Владимир Путин подписал указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», согласно которому власти должны обеспечить к 2030-му увеличение МРОТ в два раза в сравнении с показателями 2023 года, то есть до уровня не менее чем 35 тысяч рублей в месяц.

Глава государства по итогам своего послания парламенту поручил правительству обеспечить повышение минимального размера оплаты труда опережающими темпами.

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