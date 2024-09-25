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Мединский заявил о слишком длинной учебе в школе

Источник:
Sibnet.ru
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Учиться 11 лет в школе — непозволительная роскошь, время диктует «сокращение продолжительности» среднего образования, заявил помощник президента России, глава Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

«Время диктует сокращение продолжительности среднего образования, то, что у нас 11 лет — это непозволительная роскошь. Будто мы живем с вами в XIX веке», — цитирует ТАСС Мединского.

По его мнению, образование должно быть «спрессовано», чтобы в 19 лет молодые люди не начинали размышлять, «чем бы заняться». Мединский выразил уверенность, что «все будет раньше и быстрее», а классическое пяти-шестилетнее образование в вузах тоже уйдет в прошлое.

«Образование будет спрессованным по времени, будет более специализированным, оно будет рассчитано на ближайшие 10 лет, а потом через 10 надо будет переучиваться. Тот, кто не будет учиться чему-то новому, просто будет неконкурентоспособен», — отметил он.

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Жизнь #Образование
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Топ комментариев

paramedic

Вроде и говорит-то правильно. А по итогу творит хрень.

-Керя-

Автор может статью про цены напишешь...

Game Rock

Может вспомнишь цены на продукты питания, бензин, курс даллара, тарифы ЖКХ за 2010 год и сравнишь с 2024...

sib_man9

это животное на грани краха , словам его цена нулевая