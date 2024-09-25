Крыжовников начал съемки сериала по фильму «Москва слезам не верит»

Фото: © кадр со съемок сериала по мотивам «Москва слезам не верит»

Съемки нового сериала Жоры Крыжовникова и Ольги Долматовской по мотивам советского хита «Москва слезам не верит» стартовали для Wink.

Сюжет сериала погрузит зрителей в начало нулевых. Главная героиня Ксюша приезжает покорять Москву с пятилетним ребенком на руках — без денег, связей и каких-либо перспектив.

Из родного города она сбежала, спасаясь от преследования мужа-абьюзера. Выжить в столице ей помогают новые подруги: прилежная студентка медицинского Оля и взбалмошная Маша, мечтающая выйти замуж за иностранца и уехать за границу. Спустя 20 лет судьба дарит подругам еще один шанс на счастье.

Актерский состав создатели проекта пока держат в тайне. Сериал выйдет в линейке оригинальных проектов видеосервиса Wink.