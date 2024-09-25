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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Зеленский в ООН заявил об отказе от переговоров с Россией

Источник:
РИА Новости
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Владимир Зеленский, выступая на заседании Совбеза ООН, высказался против переговоров с Россией для решения конфликта на Украине.

«Этот конфликт не может быть решен переговорами, нужны действия. <...> Россию можно только принудить к миру», — приводит РИА Новости заявление Зеленского.

Он также раскритиковал тех, кто «хочет говорить» с Владимиром Путиным по поводу решения конфликта. Кроме того, в своем выступлении он снова высказался за использование его «формулы мира» для урегулирования ситуации.

Зеленский также призвал «подготовить второй саммит мира» на Украине, чтобы завершить конфликт с Россией, но не уточнил, что на нем будет обсуждаться. Помимо этого, он пригласил КНР, Бразилию, страны Азии, Латинской Америки, США и других принять участие в процессе урегулирования.

«Мы должны подготовить второй саммит мира для окончания конфликта», — добавил Зеленский.

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